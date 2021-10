RKC Waalwijk wervelt in beker en schakelt buurman Willem II uit, ook Cambuur door

RKC Waalwijk heeft zich ten koste van Willem II voor de tweede ronde van de KNVB-beker geplaatst. En hoe. Met een B-ploeg wonnen de Brabanders de derby afgetekend: 3-0.

Willem II, vijfde in de eredivisie en vorige maand nog de betere in Waalwijk (1-2), was nu kansloos.

RKC, de nummer veertien, was de baas en ging zeer effectief met zijn kansen om. Iliass Bel Hassani scoorde na slordig balverlies van Leeroy Owusu in de 21ste minuut, Finn Stokkers was kort na rust alert bij een van richting veranderde dieptepass van Lars Nieuwpoort en Saïd Bakari besliste het treffen met een schot in de korte hoek.

Willem II kreeg na rust zijn enige grote kans: de kopbal van Mats Köhlert werd door Issam El Maach gestopt.

Cambuur simpel langs Ajax-amateurs

In Amsterdam bleek dat het ene Ajax het andere niet is. Kreeg SC Cambuur eerder dit seizoen nog een pak slaag (9-0) van de huidige koploper in de eredivisie, daar won de ploeg uit Leeuwarden in de eerste ronde van de beker simpel van de amateurtak van de Amsterdammers: 0-5.