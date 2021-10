Cambuur heeft geen moeite met de amateurs van Ajax en bekert verder

Het ene Ajax is het andere niet. Kreeg SC Cambuur eerder dit seizoen nog een pak slaag (9-0) van de huidige koploper in de eredivisie, daar won de ploeg uit Leeuwarden in de eerste ronde van de beker simpel van de amateurtak van de Amsterdammers: 0-5.

Cambuur werd na 22 minuten de helpende hand toegestoken door de ongelukkige Xamm Flemming. De verdediger van de Ajax-amateurs liep de bal in eigen doel (0-1). Dankzij treffers van Filip Krastev en Erik Schouten stond het bij rust 0-3.

In de tweede helft liep de score op naar 0-5. Een tweede eigen treffer van de thuisploeg, ditmaal van Stefan Smal, betekende 0-4 waarna Nick Doodeman de eindstand op het scorebord bracht.

De amateurs van Ajax komen uit in de derde divisie.