Zaalvoetballers Hovocubo spelen tweede Champions League-duel gelijk

De zaalvoetballers van Hovocubo zijn er niet in geslaagd hun tweede wedstrijd in de hoofdronde van de Champions League ook te winnen. Tegen de Finse kampioen Kampuksen Dynamo werd met 2-2 gelijkgespeeld.

Hovocubo, dat zeven Oranje-internationals herbergt, kwam na dik een kwartier spelen op voorsprong via Soufian Charraoui, maar twee minuten later had KaDy alweer gelijkgemaakt via David Parente (1-1).

In de tweede helft bezorgde diezelfde Parente de Finnen een 2-1 voorsprong, maar ook nu lag de gelijkmaker twee minuten later in het net. Ilias Bouzit nam de 2-2 voor zijn rekening.

Koploper

Hovocubo gaat voorlopig nog wel aan kop in groep 8, dankzij de ruime 5-0 zege op het Moldavische Dinamo Plus in de eerste groepswedstrijd. Mostar SG kan later op donderdag in punten gelijk komen, als de kampioen van Bosnië ook wint van Dinamo Plus.

Zaterdag staat de derde en laatste groepswedstrijd van Hovocubo op het programma, dan treft de ploeg uit het Noord-Hollandse Hoorn Mostar SG.