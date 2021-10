Voetbalvrouwen Oranje treffen topland Zweden in groepsfase EK 2022

Ruim vier jaar na de beslissende treffer van Vivianne Miedema in de EK-finale in Enschede, waarmee Nederland zijn tweede eindoverwinning ooit boekte op een voetbaltoernooi, weet Oranje tegen welke landen het moet opnemen om die titel te verdedigen.

In Manchester werd Nederland donderdag gekoppeld aan Zweden, Zwitserland en Rusland in Groep C.