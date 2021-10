'Girls' Night In': Britse vrouwen boycotten nachtleven om drogeringen

Demonstratie in Manchester - Rex

In steeds meer Britse steden boycotten vrouwen het nachtleven uit angst gedrogeerd te worden tijdens het stappen. Onder het motto Girls' Night In was er gisteravond protest in Manchester, vanavond dreigen vrouwen in onder meer Edinburgh binnen te blijven. De acties werden georganiseerd na berichten over een nieuwe methode om vrouwen stiekem drugs te geven: de middelen worden niet alleen meer in een drankje gegooid ('spiking'), maar zouden nu ook met naalden worden geïnjecteerd. In oktober en september kreeg de politie 24 meldingen van injecties naast de 198 meldingen van gerotzooi met drankjes. De 20-jarige Elizabeth Everett vertelt wat haar overkwam tijdens een avondje stappen in Manchester:

Mia Davson had niet eens iets gedronken toen ze onwel werd, vertelde ze de BBC. "Ik was een uur volledig van de wereld. Mijn vrienden hebben me naar het ziekenhuis gebracht." Een andere vrouw ontdekte een speldenprik in haar been toen ze na een avond stappen zonder herinnering daaraan wakker werd. Opkrabbelen De politie heeft toegezegd meer mensen vrij te maken voor patrouilles in het nachtleven en roept slachtoffers op om zo snel mogelijk aangifte te doen, zodat eventuele schadelijke stoffen nog aangetoond kunnen worden. Steeds meer Britten vinden dat echter niet voldoende en steunen de boycot. Hoewel er ook kritiek is dat de slachtoffers met een boycot opnieuw geraakt worden in hun bewegingsvrijheid, zeggen de organisatoren dat de horeca alleen zal veranderen als uitgaansgelegenheden worden geraakt in hun portemonnee. Juist nu het uitgaansleven voorzichtig weer opkrabbelt na de lockdowns, is dit volgens hen het perfecte moment om een vuist te maken.

Quote Dit is niet alleen een vrouwenprobleem. Izzy Broadhurst, activist