17-jarige gevonden kort na uitgeven Amber Alert

De 17-jarig Karlijn uit Arnhem die vermist werd is donderdagmiddag weer gevonden in dezelfde plaats. Kort voordat ze werd gevonden verstuurde de politie een Amber Alert.

Het meisje werd sinds maandagmiddag vermist. Er is de afgelopen dagen al naar haar gezocht, onder meer met een helikopter. De politie kreeg ook hulp van een zoekteam van veteranen. Ze werd voor het laatst gezien in Heveadorp, ten westen van Arnhem.

Donderdagmiddag werd ze aangetroffen in een woning in Arnhem, laat de politie weten. Hoe het met haar gaat, is niet bekend. Er loopt een onderzoek naar de vermissing.