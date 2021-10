Grote brand bij Arriva in Doetinchem onder controle, waterstofbus in vlammen op

Brand Arriva Doetinchem - Persbureau Heitink

Bij vervoerder Arriva in Doetinchem heeft een grote brand gewoed. Volgens de brandweer stond in de werkplaats een waterstofbus in brand, waardoor ook de loods in brand was komen te staan. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Omdat het een bus op waterstof was die brandde, werd er van buitenaf geblust, meldde de brandweer. Naast de nieuwe bus stond ook nog een reguliere bus in de loods. In de wijde omgeving was veel zwarte rook te zien:

Waterstofbus in brand in werkplaats van Arriva in Doetinchem - NOS

Vanwege de rook was in Doetinchem een NL-Alert verstuurd. Mensen werden aangeraden ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen. Het NL-Alert is zojuist ingetrokken, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. De hoeveelheid rook in de omgeving neemt sterk af. In omliggende panden worden nu metingen gedaan om te kijken of personeel weer naar binnen kan.