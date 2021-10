Ambulancepersoneel mishandeld op vakantiepark Biddinghuizen, vier aanhoudingen

Twee ambulancemedewerkers zijn dinsdagavond zwaar mishandeld op een vakantiepark in Biddinghuizen. Volgens de GGD hebben de medewerkers diverse verwondingen opgelopen, onder andere fracturen aan het gezicht en de ledematen. Vier mensen zijn aangehouden.

Het tweetal ging naar een melding toe over een gewonde bij het vakantiepark, schrijft Omroep Flevoland. Nadat ze het slachtoffer nakeken besloten ze om die persoon niet mee te nemen. Er ontstond een grimmige sfeer die omsloeg in geweld. De hulpverleners kregen flinke klappen en raakten gewond. Ze zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kon snel daarna vier mensen aanhouden, twee vrouwen van 20 en 21 jaar en twee mannen van 21 en 23 jaar. Ze zitten momenteel vast. "Agressie en geweld tegen hulpverleners is onacceptabel. Mensen met een verantwoordelijke rol in de samenleving moeten ongehinderd hun werk kunnen doen", zegt een woordvoerder van de politie.

Geschrokken

De GGD Flevoland en de Regionale Ambulancevoorziening Flevoland zijn hevig geschrokken door wat er gebeurd is. "Alle medewerkers zijn zeer aangeslagen. Dat geldt ook voor de medewerkers van de meldkamer. Die hebben het ook allemaal meegekregen", vertelt een woordvoerder van de GGD Flevoland aan Omroep Flevoland. De gewonde medewerkers hebben nazorg gekregen. Over hun toestand is niets bekend.

Na de mishandeling heeft de GGD aangifte gedaan. "Dit kunnen wij op geen enkele manier accepteren", aldus de woordvoerder. De zaak ligt nu bij de politie die verder onderzoek doet.