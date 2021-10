Man uit Voorburg aangehouden voor antisemitische tekening Steven Berghuis

Een 41-jarige man uit Voorburg is aangehouden in verband met de antisemitische muurtekening van voetballer Steven Berghuis, die eind juli werd aangebracht in Rotterdam-Crooswijk. Het is nog niet duidelijk of de verdachte de muurschildering ook daadwerkelijk heeft gemaakt.

Er was veel te doen om de graffiti, omdat Berghuis was afgebeeld in onder meer een gestreepte kampjas met Jodenster. Naast de beeltenis stond "Joden lopen altijd weg" geschreven.

De voetballer deed aangifte, waarop de politie een onderzoek startte. Dat leidde naar de 41-jarige man uit Voorburg. Hij is dinsdagavond thuis aangehouden. Inmiddels is hij weer op vrije voeten, maar hij blijft wel verdachte in de zaak. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De waarschijnlijke aanleiding voor de tekening was de overstap van Berghuis deze zomer van Feyenoord naar Ajax. De 29-jarige voetballer en zijn gezin kregen als gevolg hiervan ook tientallen bedreigingen aan hun adres.