'Advocaten MH17-proces geïntimideerd, waarschijnlijk door Rusland'

Advocaten van nabestaanden van de MH17-ramp zijn geïntimideerd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) denkt dat Rusland hierachter zit, meldt RTL Nieuws. De NCTV heeft de betrokken advocaten opname in een veiligheidsprogramma aangeboden.

De afgelopen maanden zijn er in ieder geval vier incidenten geweest die bij de NCTV zijn gemeld. Advocaten zouden onder meer tot aan hun privéwoning zijn gevolgd. Ook maakte een advocaat melding van twee verdachte mannen met zonnebrillen bij zijn huis. Die liepen "op een ongebruikelijke manier" rond.

Waarschijnlijk hebben de voorvallen te maken met het spreekrecht dat nabestaanden vorige maand in het MH17-proces hadden. Bij dat deel van de zaak kwamen de advocaten van de nabestaanden meer in beeld.

Normaliter vervullen deze advocaten geen hoofdrol in de rechtszaal. Daar voeren vooral het Openbaar Ministerie (OM) en de advocaten van de enige verdachte die zich laat vertegenwoordigen het woord. "Ik zie niet in welk belang Rusland zou kunnen hebben om dit te doen, behalve interesse in wat de nabestaanden van Rusland vinden", reageert Piet Ploeg, voorzitter nabestaandenorganisatie Stichting Vliegramp MH17. "Maar advocaten van de nabestaanden hebben geen invloed op het oordeel van de rechtbank over het bewijs in de zaak."

Geen enkele melding

De advocaten van de nabestaanden zijn in september uitgenodigd bij de NCTV. Toen werd er gesteld dat Rusland geprobeerd heeft hen te hinderen en te intimideren. Hoewel de NCTV de advocaten dus opname in een veiligheidsprogramma heeft aangeboden heeft hij hen wel gezegd geen fysiek geweld te verwachten.

De Nederlandse Orde van Advocaten zegt dat, wanneer de berichtgeving klopt, dit de fundamenten van onze rechtsstaat raakt. "Iedere advocaat in Nederland moet in vrijheid zijn beroep uit kunnen oefenen in het belang van zijn cliënt."

De rechtbank Den Haag, waar het MH17-proces onder valt, zegt dat de NCTV altijd melding maakt van concrete dreigingen, maar kan niet aangeven of dat de afgelopen tijd is gebeurd. Advocaten hebben zelf geen melding gedaan bij de rechtbank. De NCTV was niet bereikbaar voor commentaar.