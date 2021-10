Taakstraffen tot 100 uur voor vernielingen bij boerenprotest in Groningen

Vijf boeren hebben taakstraffen, boetes en voorwaardelijke celstraffen gekregen voor hun rol bij en na de boerenprotesten in Groningen in oktober 2019. De hoogste straf die de rechtbank van Groningen oplegde, was een werkstraf van honderd uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf.

Op 14 oktober 2019 trokken veel boeren naar de grote steden om te protesteren tegen het stikstofbeleid. In Groningen liep dat protest flink uit de hand.

Op de dag van het protest werden vier mannen aangehouden. De vijfde werd in november gearresteerd toen agenten onderzoek kwamen doen naar een trekker op zijn terrein en de man de agenten niet wilde laten vertrekken.

Gijzelen

De hoogste straf is voor een 56-jarige man uit Noordhorn, meldt RTV Noord. Dat is de man die twee agenten gijzelde. Hij kreeg een werkstraf van honderd uur. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en moet hij een schadevergoeding betalen van 300 euro.

Een andere man kreeg honderd uur taakstraf opgelegd voor het omverrijden van meerdere hekken op de Vismarkt. Dat leverde gevaarlijke situaties op voor onder andere fietsers. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van een maand voor het ophitsen van collega-boeren.

Een man die de voordeur van het provinciehuis in Groningen open ramde met zijn trekker kreeg een werkstraf van zestig uur. Ook moet hij een schadevergoeding van ruim 3000 euro betalen en kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van een maand.

Een boer die de menigte ophitste, kreeg eveneens zestig uur werkstraf. De laagste straf ging naar een man die een politiepaard aanreed; dertig uur taakstraf.

Geen eerdere veroordelingen

De straffen vallen lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. De officier van justitie eiste voorwaardelijke celstraffen tot drie maanden en taakstraffen tot 150 uur.

De rechter nam in de strafbepaling mee dat geen van de verdachten eerder is veroordeeld voor bedreiging of geweld, en dat de gebeurtenissen inmiddels twee jaar geleden zijn.