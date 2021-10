Waddengebied bedreigd door zeespiegelstijging

De verwachte zeespiegelstijging kan desastreuze gevolgen hebben voor de Waddenzee. Door de stijging kunnen de wadplaten permanent onder water komen te staan. Als dat gebeurt, zal alles wat afhankelijk is van die wadplaten verdwijnen.

Dat stelt Katja Philippart, directeur van de Waddenacademie, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker bij het NIOZ. Er komen veel soorten schelpdieren en wormen voor op de Wadden, die op hun beurt ook weer voedsel zijn voor trekvogels. "Voor die vogels is dit gebied essentieel om hun lange tochten te kunnen volhouden", aldus Philippart.

De wadplaten kunnen meegroeien met de zeespiegelstijging. De vraag is alleen of de groei de verwachte stijging kan bijhouden.

Meer bedreigingen

De zeespiegelstijging is niet de enige bedreiging voor de Wadden. De laatste jaren lijken vooral hittegolven een probleem. In zomers met weinig oostenwind en hoge temperaturen warmen de langer droogvallende wadplaten snel op, met als gevolg sterfte van schelpdieren en minder voedsel voor dieren die daar weer afhankelijk van zijn.

Daar komt bij dat in de steeds vaker voorkomende periodes van droogte op steeds meer plekken in Nederland geprobeerd wordt water langer op land vast te houden. Maar omdat de Waddenzee ook afhankelijk is van de aanvoer van zoet water, is dat dus nadelig voor het natuurgebied. "Al die projecten om meer water vast te houden gebeuren met de rug naar de Waddenzee", zegt Katja Philippart.

Twee graden

De afgelopen eeuw zijn de Waddenzee en de Noordzee twee graden warmer geworden, vult NOS-weerman Peter Kuipers Munneke aan. "Daarmee loopt de temperatuurstijging van de Waddenzee gelijk met de opwarming boven land. Maar de Waddenzee warmt wel sneller op dan de zeeën wereldwijd gemiddeld."