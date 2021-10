Ten Hag haalt doelman Onana terug bij eerste selectie Ajax

Ten Hag laat in een verklaring op de website van Ajax weten: "Niemand is blij met de situatie van de schorsing, maar we moeten niet naïef zijn. André is een fantastische keeper en heeft veel betekend voor de club."

"Sinds begin september heeft hij vol overgave getraind. Voor ons is het belangrijk dat we een goede en brede selectie hebben. Daarin is ruimte voor André", aldus Ten Hag.

Technisch directeur Marc Overmars ziet het als een positieve ontwikkeling dat Onana terug is. "We hadden gehoopt dat hij een transfer zou maken deze zomer. Dat is niet gebeurd en dus staat hij nog onder contract bij ons. Na het nieuws dat Maarten Stekelenburg het hele seizoen geblesseerd is, is het goed dat hij terug is."

Aflopend contract

Het contract van Onana loopt volgend jaar zomer af. Daarna is hij transfervrij. Onderhandelingen over een nieuw contract liepen stuk.