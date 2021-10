Van de Zandschulp verslaat Korda in Sint Petersburg en treft nu Roeblev

Botic van de Zandschulp heeft op het toernooi van Sint-Petersburg de laatste acht bereikt. De 26-jarige Nederlander, via de kwalificaties doorgedrongen tot het hoofdtoernooi, boekte in de achtste finales een knappe zege op Sebastian Korda (8): 6-2, 7-5.

Van de Zandschulp, nu 69ste op de ranglijst, staat op de wereldranglijst 31 plaatsen lager dan zijn tegenstander, maar in de eerste game wist hij de Amerikaan direct te breken. Zonder ook maar een breekpunt tegen te krijgen haalde hij de set binnen.

In de tweede set waren de twee meer aan elkaar gewaagd. Bij 5-4 kreeg Korda een setpunt, maar Van de Zandschulp behield zijn service en sloeg zelf bij 5-5 wel toe. Een game later was het eerste punt voor de winst meteen raak.

Roeblev volgende tegenstander

Van de Zandschulp neemt het in de kwartfinales op tegen de als eerste geplaatste Rus Andrej Roeblev. De twee stonden een keer eerder tegenover elkaar. In de kwalificatie van het ABN AMRO-toernooi in 2017 was de Nederlander in drie sets te sterk voor de Rus.