Kamer achter transportvliegtuig naar Mali; wel zorgen over Russische huurlingen

De Tweede Kamer steunt een nieuwe Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali. Maar de Kamer heeft wel grote zorgen over mogelijke samenwerking van de Malinese regering met Russische huurlingen.

Het kabinet wil volgende maand een Hercules-transportvliegtuig naar het West-Afrikaanse land sturen om de veiligheid en stabiliteit daar te verbeteren. Mali staat bekend als broedplaats voor gewelddadige extremisten. Met het transportvliegtuig gaan zo'n negentig militairen mee. Ze opereren vanuit de hoofdstad Bamako.

Duizend Russische huurlingen

Een ruime Kamermeerderheid staat achter dat idee. Maar er gaan geruchten dat Mali wil samenwerken met de Russische organisatie Wagner. Die zou duizend huurlingen moeten leveren en in een debat leverden veel Kamerleden daar kritiek op. De huurlingen worden vaak in verband gebracht met schendingen van mensenrechten en corruptie. Een Kamermeerderheid vindt dat een Nederlandse missie daarmee niet kan samengaan.

Het kabinet moet Mali duidelijk maken dat samenwerking met de Wagnergroep gevolgen kan hebben voor de Nederlandse bijdrage aan de missie, vinden veel partijen. Als Mali nadat het vliegtuig al is gestuurd toch een overeenkomst sluit met Wagner, moeten er in EU-verband strafmaatregelen komen, staat in een motie van de regeringspartijen D66, VVD en CDA. De motie krijgt steun van een meerderheid.

'Altijd een afweging'

Demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken deelt de zorgen van de Kamer en hij zal die ook overbrengen: "Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de Wagnergroep voor een paar grijpstuivers zoveel instabiliteit in Mali kan produceren dat wij er allemaal last van hebben." Maar hij benadrukte dat er ook andere belangen in het spel zijn en dat het altijd om een afweging gaat.

In elk geval PVV, SP en Denk zijn helemaal tegen de missie.