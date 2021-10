Kerken willen geld voor energiecompensatie verdelen

Kerken willen helpen om de 2,7 miljard euro die de overheid heeft uitgetrokken om de sterk stijgende gasprijs te compenseren, eerlijker te verdelen. Het demissionaire kabinet maakte twee weken geleden bekend dat elk huishouden, ongeacht het inkomen, zo'n 400 euro krijgt. Maar er zijn ook huishoudens die dat geld niet nodig hebben, stelt de landelijke Raad van Kerken.

Het kabinet zei bij de bekendmaking eerder deze maand dat het heeft nagedacht over compensatieregelingen die vooral bij huishoudens met lagere inkomens zouden terechtkomen. Maar volgens staatssecretaris Yesilgöz zou dat het uitvoeren van de maatregel ingewikkeld maken en is daarom gekozen voor compensatie voor iedereen.

Herverdelen

Op initiatief van een kerk in Ommen werken Nederlandse kerken aan een plan waardoor mensen die het bedrag niet nodig hebben dat kunnen schenken aan een lokaal kerkelijk fonds.

"Mensen met een krappe beurs kunnen hier vervolgens zelf aanspraak op maken", zei Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in het NOS Radio 1 Journaal. "We doen dit al jaren, geld inzamelen en herverdelen. Dat is eigenlijk het doel van diaconieën en kerkelijke fondsen."

Ook voor niet-kerkelijken

Om van het fonds gebruik te maken hoeven mensen geen lid te zijn van de kerk, of dat te worden. "Dat is nooit de insteek van kerkelijke hulpmiddelen", zegt Crouwel.

Het duurt nog wel even voordat mensen daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de regeling. "We zijn nu aan het uitzoeken hoe lokale overheden dit belastingtechnisch kunnen regelen. En daarbij is het een uitdaging om de mensen te bereiken die dit hard nodig hebben. Daarom zoeken we de samenwerking met lokale overheden en organisaties zoals de voedselbank om de aanwezige kennis en middelen in te zetten."