Auto valt van ophaalbrug in Leuven, inzittenden lichtgewond

In de Belgische stad Leuven zijn drie leden van een jong gezin gewond geraakt toen ze met hun auto van een ophaalbrug vielen.

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van het ongeval op de brug aan de Vaart in @stadleuven . Een getuige van het voorval kon nog net vastleggen hoe de auto van de brug schoof, en op zijn dak terecht kwam #robnieuws #robtv pic.twitter.com/svhA4fgmcH

Juist toen hun auto de brug opreed, ging die omhoog om een schip door te laten, schrijft de VRT. De wagen ging mee en de hoek werd zo steil dat de auto van de brug viel en op zijn kop op de weg belandde. De inzittenden zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Het zijn twee volwassenen en hun kind van 1,5 jaar.

De beheerder van de waterwegen in Vlaanderen onderzoekt of de chauffeur het stoplicht heeft genegeerd of dat er technisch iets misging. Zolang het onderzoek loopt, blijft de brug dicht.