Overstromingen door noodweer in Engeland, problemen Sicilië nog niet voorbij

Op diverse plaatsen in Europa is overlast door noodweer. In het Verenigd Koninkrijk is er in het noordwesten van Engeland en het zuiden van Schotland veel regen gevallen. Op Sicilië in Italië is het al dagenlang slecht weer, de problemen daar zijn nog niet voorbij.

In het Engelse graafschap Cumbria viel in anderhalve dag tijd meer dan 30 centimeter neerslag. Dat is bijna twee keer zoveel als normaal in heel oktober. Het peil van rivieren is daardoor sterk gestegen en op veel plaatsen zijn wegen en huizen ondergelopen.