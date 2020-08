Luchtreinigers mogelijk oplossing voor ventilatie in sportscholen

Veertig mensen die zich in het zweet werken in een kleine ruimte met als doel veel in- en uit te ademen. Weliswaar met 1,5 meter afstand, maar toch: het is niet goed voorstelbaar in coronatijd, en het mag dus ook niet volgens de richtlijnen. Een maand geleden gebeurde het in naam van de wetenschap tóch, in de sportzaal van de Technische Universiteit Eindhoven.

Doel was om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van aerosolen, fijne speekseldruppels, in de lucht bij het sporten. Om zeker te weten dat ze niet besmet waren, werden de deelnemers eerst getest op corona, moesten ze daarna twee dagen in quarantaine en deden ze vervolgens een dag lang oefeningen op fitnessapparaten.

Met bijna 150 sensoren werd gemeten hoeveel aerosolen vrijkwamen en hoe die zich gedurende de dag door de ruimte verspreidden. "Het was een behoorlijke operatie, waarvoor we uiteraard ook toestemming van de Veiligheidsregio en het RIVM nodig hadden", zegt hoogleraar en hoofdonderzoeker Bert Blocken van de TU Eindhoven.