Woningen terreurverdachten doorzocht in buurt van Aken

In Duitsland zijn bij een grote politieactie de woningen van vijf terreurverdachten doorzocht. Ze zouden aangespoord door propaganda van de terreurgroep Islamitische Staat een terroristische aanslag hebben voorbereid.

Een concreet plan was er nog niet, zegt een woordvoerder van het Duitse Openbaar Ministerie tegen de publieke omroep WDR. Dat is de reden dat de verdachten niet zijn opgepakt. Ze zouden wel in een bos met bijlen en messen hebben geoefend.

Alle verdachten wonen in Düren, een plaats even ten oosten van Aken. Ze zijn tussen de 16 en 22 jaar oud. Vier verdachten hebben de Duitse nationaliteit, van wie er twee ook de Russische nationaliteit hebben. De vijfde verdachte is Turks.

Bij de politieactie zijn 350 agenten ingezet. In verband met het onderzoek wil de politie verder niets kwijt over de verdenking.