Vijf terreurverdachten opgepakt in de buurt van Aken

In Duitsland zijn vijf verdachten opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze zouden zijn aangespoord door propaganda van de terreurgroep Islamitische Staat.

Alle verdachten wonen in Düren, een plaats even ten oosten van Aken. Ze zijn tussen de 16 en 22 jaar oud. Twee verdachten hebben de Duitse nationaliteit, twee zowel een Duitse als een Russische nationaliteit en de vijfde is Turks.

De woningen van de verdachten zijn doorzocht. Bij de aanhouding en doorzoeking van de woningen zijn 350 agenten ingezet. In verband met het onderzoek wil de politie verder niets kwijt over de verdenking.