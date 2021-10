Meesterbrein Wim Jansen: eindelijk erkenning voor 'de harde schijf' van Cruijff

Boskamp kent Jansen al sinds hij 'een jaar of 14' is: "Als ik iets niet weet, bel ik nog altijd Wim. Zo zat ik bij Stoke City en werd ik gek omdat ik ergens geen fluit van begreep. Dan kan je er maar eentje bellen. Vier dagen later is hij in Stoke en vertelt hij me hoe ik het op kan lossen. Dat is nou Wimpie. Hij wil het alleen niet aan de kerkklok hangen."

Het clubje iconen dat daarbij aanwezig is heeft niets dan liefdevolle woorden over voor Jansen, die 422 wedstrijden speelde voor Feyenoord en in 1970 met de club de Europa Cup 1 won. Met Franz Hasil en Willem van Hanegem vormde hij in die jaren een middenveld dat zijn weerga niet kende.

Een groot eerbetoon was er dan ook niet voor hem. Schrijver Yoeri van den Busken wil Jansen die met zijn biografie geven. "Dat is wat hij verdient", zegt de sportjournalist bij de presentatie.

Wim, Wimpie, Jansen. Ondanks de grote invloed die hij op het voetbal had, bleef hij graag op de achtergrond. Als speler stond hij al bekend als 'Stille Willem', en ook in de jaren daarna ging hij publiciteit het liefst uit de weg. Tekenend voor zijn bescheidenheid is dat Wim Jansen zelfs bedankte voor het erelidmaatschap van Feyenoord toen hij daarvoor gepolst werd.

Voetbalvisie

"Maar het grappige is hij dat hij mij als eerste heeft gebeld. Jansen wilde graag wat met zijn voetbalvisie doen. Hij wilde alleen zelf niet op de voorgrond staan, dus ik heb hem ervan moeten overtuigen dat zijn carrière en leven ook centraal moeten staan in het boek. Daar was hij best sceptisch over, maar het is gelukt."

Over zijn visie op voetbal kan Jansen uren praten. Hij, Israël en nog wat anderen, spraken voor de coronacrisis een keer in de zes weken af om over de sport te filosoferen. "Dat was geweldig!", lacht Israël. "In die twee uurtjes diepte hij het spelletje helemaal uit. Hij keek altijd verder dan wij konden zien."

Decennialang documenteerde Jansen alles wat hem opviel. Ooit noemde zijn goede vriend Johan Cruijff hem zelfs "een van de slechts vier mannen ter wereld die het waard zijn om naar te luisteren als ze het over voetbal hebben."