Shell belooft sneller te vergroenen; helft minder CO2-uitstoot in 2030

Shell wil zijn CO2-uitstoot in 2030 met de helft hebben teruggebracht ten opzichte van 2016. Het bedrijf heeft dat bekendgemaakt bij de aankondiging van zijn kwartaalcijfers. Daarmee lijkt het tegemoet te willen komen aan het vonnis dat de rechter heeft opgelegd in een zaak die werd aangespannen door Milieudefensie.

Tot nu toe kondigde Shell wel aan dat het in 2050 CO2-neutraal wilde worden, maar ontbrak een concrete doelstelling voor 2030. Het gaat volgens bestuursvoorzitter Ben van Beurden om een halvering van de netto uitstoot van Shell zelf en de bedrijven waarmee het samenwerkt.

Afgelopen voorjaar zei Van Beurden, in een reactie op het vonnis, dat Shell de inspanningen om te verduurzamen zou proberen te versnellen. Wel kondigde het bedrijf wel toen aan dat het in beroep ging tegen de uitspraak van de rechter. Milieudefensie gaf afgelopen week nog aan dat op basis van recent onderzoek blijkt dat Shell juist meer CO2 gaat uitstoten.

Op welke manier Shell precies tegemoet wil komen aan het vonnis van de rechter is nog niet duidelijk. Het bedrijf moet van de rechter ook een maximale inspanning leveren om de uitstoot van klanten met 45 procent te verminderen. Ook hierbij is nog niet duidelijk hoe Shell dat wil doen.

447 miljoen verlies

In de vandaag gepubliceerde kwartaalcijfers rapporteert Shell een verlies van 447 miljoen dollar. Over het hele jaar is tot nu toe 8,6 miljard dollar winst gemaakt.