Frankrijk waarschuwt twee Britse vissersboten voor overtreden Brexitregels

Frankrijk heeft twee Britse vissersboten gewaarschuwd die aan het vissen waren voor de Franse kust bij Le Havre. Een van de boten werd door de autoriteiten naar de haven van de kustplaats gestuurd.

Volgens de Franse autoriteiten hebben Britse schepen geen vergunning om in Franse wateren te vissen, als gevolg van de Brexit. De kapitein van het schip riskeert juridische stappen en de gevangen vis wordt mogelijk in beslag genomen.

De spanning over de viswateren loopt steeds verder op. Gisteren publiceerde Frankrijk een lijst met sancties die vanaf 2 november van kracht kunnen worden. Frankrijk heeft aangekondigd dat dan alle Britse producten die aan land komen door de douane worden gecontroleerd en dat vissersboten de toegang tot havens kan worden ontzegd.

Visserijruzie

Londen en Parijs maken al sinds het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ruzie over visvergunningen voor Fransen, met name rond de Kanaaleilanden Jersey en Guernsey. In het Brexit-akkoord is afgesproken dat Europese vissers visvergunningen krijgen voor een zone van zes tot twaalf zeemijl uit de Britse kust.

De Fransen vinden dat het Verenigd Koninkrijk te weinig vergunningen afgeeft waarmee Fransen in Britse wateren mogen vissen. De Britten zouden hiermee de afspraken overtreden die met de EU zijn gemaakt voor de Brexit van kracht werd. Maar volgens de Britse overheid kunnen kleine vissersschepen niet aantonen dat ze voor de Brexit ook in Britse wateren visten.