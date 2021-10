Hoe Koemans Barcelona-droom eindigde in een nachtmerrie

Ronald Koeman is niet langer de trainer van FC Barcelona. De 58-jarige Zaandammer lag al langere tijd onder vuur en kreeg woensdagavond zijn congé. Een overzicht van een roerige periode bij de club waar hij altijd al als trainer wilde werken.

Koeman ontslagen bij Barcelona: een overzicht van een veelbewogen jaar - NOS

Op 19 augustus 2020 tekent Koeman een contract bij de club waar hij als speler zijn grootste successen vierde. Hoewel hij het uitstekend doet als bondscoach van het Nederlands elftal en Oranje weer een gezicht heeft gegeven, besluit hij toch om de KNVB te verlaten. Koeman plaatst zich met Oranje voor het EK, maar komt er dus niet aan toe om de ploeg daar ook te begeleiden. "Het doet pijn dat we niet een eindtoernooi kunnen spelen", zegt hij tijdens zijn presentatie bij de Catalanen.

Hoe Koeman het Nederlands elftal in twee jaar tijd weer smoel gaf - NOS

"De spelers van het Nederlands elftal hebben me bedankt. Het hele imago van Oranje is de afgelopen jaren veranderd. Dat hebben we met elkaar gedaan. Ik geloof dat alle spelers mij deze kans gunnen."

Setién eruit, Koeman komt Enkele dagen voor de aanstelling van Koeman neemt Barcelona het in de kwartfinales van de Champions League op tegen Bayern München. De Catalanen krijgen een gigantische klap te verduren want de wedstrijd eindigt in een 8-2 overwinning voor de Duitsers. Het betekent het einde voor trainer Quique Setién, die vanaf januari de scepter zwaaide in Barcelona. Meteen zingt de naam van Koeman rond in Camp Nou en niet voor het eerst. Koeman maakte er namelijk nooit een geheim van dat hij ooit als trainer wilde werken in Camp Nou en die liefde is wederzijds.

Quique Setién - AFP

Mede daarom heeft hij een clausule in zijn contract met de KNVB waarin staat dat als Barcelona mocht aankloppen, Koeman mag vertrekken. In januari 2020 wordt hij al gepolst door Barça, maar Koeman voelt zich nog goed op zijn plek bij Oranje. Enkele maanden later is de roep toch te groot en maakt Barcelona alsnog gebruik van de clausule. Koeman wordt voor twee jaar vastgelegd. "We gaan hard werken om van Barcelona het beste team ter wereld te maken. Het is een droom die nu werkelijkheid is geworden", is Koeman nog hoopvol tijdens zijn presentatie. Maar in werkelijkheid treft hij een club in verval aan. Clubkas leeg Sterspeler Lionel Messi is ontevreden, er staat een verouderde spelersgroep, voorzitter Josep Bartomeu wordt door velen uitgekotst, de clubkas is leeg en de inkomsten zijn vanwege corona en het lege Camp Nou grotendeels opgedroogd.

De hoopvolle blik waarmee Koeman Camp Nou betreed wordt al snel een doffe oogopslag wanneer Messi laat weten de club te willen verlaten. De Argentijnse superster dient een officieel verzoek in om zijn contract te laten ontbinden. Messi blijft uiteindelijk, maar de barsten in het Barça-bolwerk worden groter en groter. Naast de bestuurlijke en financiële problemen gaat het ook in de nieuwe competitie niet vlekkeloos. Messi loopt rond met zijn ziel onder zijn arm, presteert amper en ook de rest van het team kan zich maar moeilijk aan de malaise onttrekken. De club zakt weg op de ranglijst en het gat met koploper Atlético Madrid loopt al snel op tot elf punten.

Ommekeer Toch krijgt Koeman Messi en dus ook zijn ploeg aan de praat. De strijd om de Supercup tegen Athletic Bilbao wordt weliswaar verloren, maar een paar maanden later volgt er revanche wanneer Barça ten koste van Athletic de Spaanse beker verovert. Het is de eerste en enige prijs die Koeman zal pakken. Ook in de competitie gaat het team steeds beter draaien en na een sterke inhaalrace is Barcelona opeens weer titelkandidaat. Na de 32ste speelronde is Koeman zelfs even koploper met zijn team.

De spelers van Barcelona vieren de overwinning op Villarreal, waarmee de eerste plek wordt veroverd - AFP

Maar de storm laait echter weer op als Barcelona definitief afhaakt in de Spaanse titelstrijd. Van de laatste zes competitieduels worden er maar twee gewonnen. De nieuwe voorzitter Joan Laporta, die in maart de presidentsverkiezingen wint en daarmee Bartomeu opvolgt, gooit meteen wat extra olie op het vuur. "Een cyclus is ten einde gekomen", stelt hij. "De club plant een renovatie. De titelstrijd is op onbegrijpelijke wijze verloren gegaan. Vanaf volgende week zullen we een serie beslissingen nemen en hard werken om een ploeg samen te stellen die de Champions League en andere prijzen gaat winnen." "De bal ligt bij de voorzitter, dat proef je aan alles", zegt verslaggever Joep Schreuder wanneer hij in Barcelona de stemming gaat peilen. "Koeman zit in de wachtkamer, het is de vraag of hij zijn tweede contractjaar uitdient." Schreuder spreekt in die periode uitgebreid met Koeman. Te zien in onderstaande video.

Op bezoek bij Koeman in roerig Barcelona: 'De nuance ontbreekt hier' - NOS

Ondanks alle vraagtekens rondom zijn positie gaat Koeman onverstoord verder. "Wij zijn gewoon aan de slag gegaan, net zolang tot er iemand is die zegt dat het over is", zegt hij daar over. Gesprekken met Laporta volgen, waarin wordt afgesproken een bezinningsperiode in te lassen. De doorgaans goed ingevoerde televisiezender TV3 zegt echter te weten wat de echte reden is achter de pauze. De club gaat vijftien dagen op zoek naar een nieuwe trainer en als dat vruchteloos blijkt te te zijn, mag Koeman blijven. De rust keert enigszins terug wanneer Laporta bij de presentatie van Sergio Agüero meldt dat Koeman toch de trainer blijft. "Hij heeft een doorlopend contract en de intentie is om dat te respecteren".

Barça-voorzitter Laporta: 'We willen contract Koeman respecteren' - NOS

De relatieve rust is echter van korte duur. Barcelona verkeert in zwaar financieel weer en het aflopende contract met Lionel Messi moet verlengd worden. Maar het nieuwe contract kan niet worden "geformaliseerd" op grond van de regelgeving van La Liga, de koepelorganisatie van het Spaanse profvoetbal. Mede daarom wandelt de Argentijn gratis de deur uit richting Paris Saint-Germain. Gerichte versterkingen blijven uit omdat de club simpelweg geen geld heeft. Barça moet het doen met transfervrije spelers als Memphis Depay, Agüero en Eric García. Luuk de Jong komt op huurbasis over van Sevilla.

Een geëmotioneerde Lionel Messi tijdens zijn afscheid bij Barcelona - AFP

Met een voor Barcelona-begrippen matige selectie begint Koeman aan zijn tweede seizoen en al snel wordt duidelijk dat hij weer een lastige periode tegemoet gaat. In de competitie begint hij nog aardig met twee zeges en een gelijkspel tegen Athletic Bilbao. Begin van het einde Maar waar Quique Setién zijn biezen kon pakken na de 8-2 nederlaag tegen Bayern München betekenen de Duitsers dit keer weer het begin van het einde voor een Barcelona-trainer. Bayern wint in de groepsfase van de Champions League afgetekend met 3-0 en weer wordt Barcelona overklast. De nederlaag dreunt door tot in de competitie, waar gelijke spelen volgen tegen Granada en Cádiz. Een dag voor het duel met Cádiz neemt Koeman een opmerkelijke stap. Tijdens de persconferentie leest hij een verklaring voor, waarin hij oproept meer tijd te willen krijgen. "We zijn een elftal in opbouw. Onze talenten van vandaag kunnen de sterren van de toekomst worden. Maar heb geduld." Tegen Cádiz blijft het bij 0-0 en een volgende pijnlijke nederlaag in de Champions League bij Benfica (3-0), voert de druk op Koeman alleen nog maar meer op. Steun uit onverwachte hoek Enkele dagen na het debacle tegen de Portugezen staat de belangrijke wedstrijd tegen Atlético Madrid op het programma. Enkele uren voor de aftrap baart voorzitter Laporta opzien door openlijk zijn steun uit te spreken. "Koeman blijft de coach van Barcelona", zegt hij. De preses vervolgt met: "Hij heeft een contract en we hopen dat hij ons weer op het winnende pad kan krijgen, door te spelen zoals we willen. Ik weet dat hij alles zal geven." Veel helpt het niet, want Barça verliest met 2-0. Uitgerekend Luis Suárez, mede door Koeman vertrokken uit Camp Nou, is met een assist en doelpunt de man van de wedstrijd voor de Madrilenen.

Barcelona-voorzitter Laporta: 'Koeman zal aanblijven als trainer' - NOS