Het wordt alle hens aan dek voor Kramer bij zijn laatste kunstje

Het is een idee dat de beste schaatser aller tijden niet wegdrukt als het opkomt. Integendeel. Kramer (35) omarmt de notie dat zijn loopbaan dit seizoen wel eens vroegtijdig zou kunnen eindigen. In mineur, nota bene. "Omdat het nu eenmaal een reële gedachte is."

Dat hij in februari niet op het ijs verschijnt in olympisch Peking. Dat hij thuis voor de buis getuige is van de machtsovername op 'zijn' vijf kilometer. Dat zijn carrière er eerder dan gedacht op zit.

Eenvoudig zal het niet worden, weet hij als geen ander. Het motto van jaargang 2021/2022 laat zich vatten in vier woorden. "Alle hens aan dek." Een benauwende wetenschap vindt hij dat niet. "Als ik het eng vond, was ik er niet aan begonnen."

Hij is niet langer de ongenaakbare alleenheerser op het ijs. De jaren beginnen te tellen. Het internationale veld wordt breder, de concurrentie sterker.

"De vanzelfsprekendheid van het winnen is eraf. Daar ben ik me terdege van bewust. Dat is een uitdaging. Als ik er geen heil in had gezien, was ik hier niet meer geweest. Ik denk oprecht dat ik nog kan meedoen met de wereldtop."

Toegegeven: "De laatste twee, drie jaar zijn lastig geweest. Eigenlijk is dat begonnen na de Spelen van 2018 in Pyeongchang. Ik heb in het verleden veel vaker last gehad van blessures. Ik had toen alleen zo'n grote buffer opgebouwd ten opzichte van mijn tegenstanders dat ik er altijd wel mee wegkwam. Dat is nu niet meer het geval."