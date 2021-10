Wekdienst 28/10: Start rechtszaak huurfraude • Rapport over behalen klimaatdoelen

Goedemorgen! Vandaag verschijnt de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning en in Den Haag is de eerste zitting van een zaak met honderden gedupeerden van huurfraude.

We beginnen met het weer: het is vandaag zonnig en droog met temperaturen van 15 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden. Er waait een matige zuidelijke wind.

De raad van bestuur van de club kwam bijeen in een spoedvergadering, en niet veel later bracht de club de officiële verklaring naar buiten: "FC Barcelona heeft Ronald Koeman vanavond ontslagen als coach van het eerste elftal. De voorzitter van de club, Joan Laporta, heeft hem geïnformeerd na de nederlaag tegen Rayo Vallecano."

Ronald Koeman is niet langer coach van FC Barcelona . Een paar uur na het pijnlijke 1-0 verlies bij Rayo Vallecano, de derde competitienederlaag van Barça, is de 58-jarige Nederlander ontslagen door de Catalaanse club.

Ander nieuws uit de nacht:

'Rechtbank blokkeert huisuitzetting gedupeerde toeslagenaffaire': de Belastingdienst moet een gedupeerde in de toeslagenaffaire onmiddellijk een extra voorschot geven zodat een huisuitzetting wordt voorkomen. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant bepaald, volgens RTL Nieuws en Trouw.

Bevolkingsgroei weer vergelijkbaar met pré-coronatijd: het inwonertal van Nederland is in het derde kwartaal met bijna 59.000 mensen toegenomen. Vorig jaar ging het om een kleine 40.000 mensen.

Dode bij schietincident in Apeldoorn: in Apeldoorn is vannacht een dode gevallen bij een schietincident. Het slachtoffer werd zwaargewond in een woning gevonden, hulp ter plekke mocht niet baten.

En dan nog even dit:

Zo'n 50 centimeter hoog is 'ie, met een snavel en een kam: het bronzen beeld van een haan. Vandaag was het beeldje het middelpunt van een speciale ceremonie op Jesus College, onderdeel van de Universiteit van Cambridge. Na meer dan honderd jaar in Engeland is de haan overgedragen aan een delegatie uit Nigeria. Daarmee is de eerste van de honderden Benin Bronzes in Groot-Brittannië onderweg naar huis.

De Benin Bronzes bestaan uit duizenden bronzen maskers, hoofden en reliëfs, afkomstig uit het Koninkrijk Benin, dat ligt het huidige Nigeria. In 1897 namen Britse troepen ze mee na hun plundering van het koninklijk paleis. Via Groot-Brittannië kwamen ze in musea over de hele wereld terecht. De meeste, zo'n 900, zijn te vinden in het British Museum in Londen.

Al sinds de onafhankelijkheid in 1960 vraagt Nigeria om teruggave van de Benin Bronzes. Nu Cambridge de haan heeft teruggegeven en andere musea vergelijkbare stappen hebben aangekondigd, vergroot dat de druk op het British Museum om dat ook te doen.