Het is nu echt zeker: dit wordt de langste kabinetsformatie ooit

Het is 225 dagen geleden dat er verkiezingen werden gehouden en er is geen ontkomen meer aan: dit wordt de langste kabinetsformatie aller tijden. Het vandaag geëvenaarde record staat nu nog op naam van het huidige demissionaire kabinet. Dat stond in 2017 op de 225e dag na de stembusgang rond 11.00 uur op het bordes van Paleis Noordeinde.

Sinds gisteren zitten de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie bij elkaar op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. De onderhandelingen over een conceptregeerakkoord zijn net begonnen. De verwachting is niet dat dit er deze of volgende week ligt.

"Volgende week is er ook weer overleg, en ook daarna waarschijnlijk nog", zei VVD-leider Rutte bij zijn aankomst op het Hilversumse landgoed. "Er is natuurlijk heel veel werk te doen."

De onderhandelingen over een nieuw kabinet, met dezelfde partijen als in het huidige kabinet, begonnen drie weken geleden. Tot dat moment was er geen enkele voortgang geboekt. De formatie zat ruim een half jaar in het slop door allerlei onderlinge blokkades. De impasse werd, toen we af leken te stevenen op nieuwe verkiezingen, door D66 doorbroken.