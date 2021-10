Pluimveebedrijf Barneveld wordt geruimd na contact met besmet bedrijf Zeewolde

In Barneveld wordt een pluimveebedrijf geruimd omdat er contact is geweest met een bedrijf uit Zeewolde, waar eergisteren vogelgriep is vastgesteld. Dat meldt het ministerie van Landbouw. Uit onderzoek is gebleken dat een bezoeker eerder deze week de pluimveehouder in Zeewolde heeft bezocht en vervolgens in de stal in Barneveld is geweest.

Volgens het ministerie is het niet volledig uit te sluiten dat de bezoeker het vogelgriepvirus heeft overgebracht. Het Gelderse bedrijf met 9500 kippen wordt gezien als risicovol en de dieren worden uit voorzorg geruimd.

"Hoewel de kans op een besmetting bij dit bedrijf klein is, zijn de consequenties van een eventuele uitbraak op deze locatie zeer groot", schrijft het ministerie. "In een zone van tien kilometer rondom het bedrijf liggen 277 pluimveebedrijven. Bovendien leert het verleden dat bedrijven al besmettelijk kunnen zijn voordat dit uit testen naar voren komt."

Landelijke ophokplicht

Eerder was al duidelijk dat het biologische pluimveebedrijf in Zeewolde met circa 36.000 kippen wordt geruimd om verdere besmetting te voorkomen. Ook geldt sinds gistermiddag voor het hele land een ophokplicht voor pluimvee. De ophokplicht geldt voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden.

Demissionair minister Schouten besloot tot de maatregel vanwege het risico op een grotere uitbraak in Zeewolde, maar ook omdat er steeds meer dode wilde vogels in het noorden van Nederland worden gevonden.