Bevolkingsgroei weer vergelijkbaar met pre-coronatijd

Het inwonertal van Nederland is in het derde kwartaal met bijna 59.000 mensen toegenomen. Dat kwam vooral door een toename van het aantal migranten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De groei was groter dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er een kleine 40.000 mensen bij kwamen. Inmiddels is de groei vergelijkbaar met die van voor de uitbraak van de coronacrisis.

Onder de migranten die naar Nederland kwamen, waren in vergelijking met vorige jaren vooral meer jongeren, in de leeftijd tussen 18 en 25 jaar. Tot en met september kwamen er ruim 184.000 immigranten naar Nederland, waar er 106.000 het land verlieten.

De grootste groep migranten vormen Syriërs, gevolgd door Polen, migranten uit de voormalige Sovjetlanden en Turken.