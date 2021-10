Dode bij schietincident in Apeldoorn

In Apeldoorn is vannacht een dode gevallen bij een schietincident. Het slachtoffer werd zwaargewond in een woning gevonden, hulp ter plekke mocht niet baten.

De politie had kort voor 01.00 uur een melding gekregen van een incident aan de Kervelstraat. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niets zeggen. Ook is niet duidelijk of er binnen of buiten is geschoten.

De politie doet buurt- en sporenonderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook wordt verzocht om beelden van bewakingscamera's te delen. Er is nog niemand aangehouden.