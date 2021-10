Schilders beleven heikele momenten aan Thaise wolkenkrabber

Twee schilders hebben in Bangkok angstige momenten beleefd terwijl ze herstelwerk verrichtten aan een wolkenkrabber. Een vrouw die in het gebouw woont, sneed de lijn door waar ze aan vastgehaakt waren waardoor ze bleven hangen ter hoogte van de 26e verdieping.

Het touw was strakgespannen om de schilders in staat te stellen van boven naar beneden te bewegen. Met hulp van andere bewoners konden de werklieden na enige tijd via een raam in veiligheid worden gebracht.

Volgens Thaise media was de vrouw van 34 boos omdat ze niet op de hoogte was gebracht van de werkzaamheden en plotseling twee mannen voor haar raam zag.

Na het incident hebben de schilders aangifte gedaan tegen de vrouw. Die zou aanvankelijk hebben ontkend dat ze het touw had doorgesneden. Nadat ze was geconfronteerd met beelden en dna-onderzoek uitwees dat ze aan het touw had gezeten, bekende ze alsnog.

De vrouw benadrukte dat ze er niet op uit was om de mannen om te brengen. Ze wordt verdacht van poging tot doodslag, wat haar een celstraf van 20 jaar op kan leveren.