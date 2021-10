Supporters Feyenoord willen in gesprek met de club

Supporters van Feyenoord hebben in een open brief aan de raad van commissarissen gevraagd om toenadering. De brief volgt op het opstappen van algemeen directeur Mark Koevermans naar aanleiding van bedreigingen.

"Laten we maar gewoon met de deur in huis vallen: Niemand is blij met de ontstane situatie", opent de brief, die is ondertekend door een kleine twintig supporterspartijen. Er worden ook verwijten in gemaakt, de supporters zouden bij overleg gepasseerd worden omdat supporters en de club "al tientallen jaren uit elkaar aan het groeien zijn, een feit dat voornamelijk voortkomt uit het principe dat het idee leeft dat 'praten nergens toe leidt'".

Frisse wind

Met het vertrek van Koevermans is er volgens de supporters nu ruimte "voor een frisse wind". Ze willen af van "achterkamertjespolitiek en zoveel mogelijk supporters informeren én betrekken".

De brief besluit met een verzoek om in gesprek te gaan.

Bedreigingen veroordeeld

Koevermans was nog geen twee jaar actief als algemeen directeur van Feyenoord. Hij verklaarde gisteren dat hij niet meer kan functioneren zonder zich af te vragen of zijn beslissingen impact hebben op de veiligheidssituatie van hem en zijn gezin. In september werden de ruiten van zijn huis ingegooid door hooligans.

De bedreigingen zijn gisteren breed veroordeeld, door mensen binnen en buiten Feyenoord. Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid noemde ze schandalig. "Dit zijn criminelen. Dit heeft niets met voetbal te maken."

Voorzitter Toon van Bodegem van de raad van commissarissen van Feyenoord sprak van een "trieste dag" voor de club. De bedreigingen zouden de club onder meer parten hebben gespeeld bij het binnenhalen van nieuwe investeerders.