FC Barcelona zet Koeman dan toch op straat: 'Bedankt en veel succes'

Koeman, die Barcelona als speler de eerste Europa Cup I bezorgde in 1992, zal donderdagochtend afscheid nemen van het elftal. Het statement van de club eindigt met deze boodschap: "FC Barcelona wil je bedanken voor de geleverde diensten en wenst je veel succes in je professionele carrière."

De raad van bestuur van de club kwam bijeen in een spoedvergadering en het verdict was, zo wisten veel Spaanse media al direct te melden: "destituido!" (ontslagen).

Ronald Koeman is niet langer coach van FC Barcelona. Een paar uur na het pijnlijke 1-0 verlies bij Rayo Vallecano , de derde competitienederlaag van Barça, is de 58-jarige Nederlander ontslagen door de Catalaanse club.

Maar nadat Josep Maria Bartomeu aftrad als voorzitter (november 2020) en Joan Laporta het stokje overnam in maart, kwam Koeman onder vuur te liggen. Laporta wilde vernieuwing bij de club en stak niet onder stoelen of banken dat daar volgens hem een nieuwe trainer bij hoorde.

Koeman, die in augustus 2020 het Nederlands elftal verliet voor een baan als hoofdcoach in Camp Nou, won in zijn eerste seizoen de Spaanse beker en deed lang mee om de titel in La Liga.

Het gebrek aan mandaat en matige resultaten bij de start van het nieuwe seizoen, in zowel de competitie als de Champions League, zorgden ervoor dat er direct aan de stoelpoten van Koeman werd gezaagd. Er werd ruim verloren van Bayern München en Benfica en afgelopen zondag ging Barça in eigen stadion onderuit tegen Real Madrid (1-2).

"De financiële situatie van de club heeft gevolgen voor de sportieve prestaties en vice versa", zei Koeman. "Het is duidelijk dat we aan een nieuw elftal moeten bouwen zonder dat we grote investeringen kunnen doen. We geven jongeren nu kansen zoals in het verleden spelers als Xavi en Iniesta die ook kregen. Maar dat heeft tijd nodig."

Pijnlijke weken

Het statement kwam een week na een pijnlijke 3-0 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League. Na die slechte start verloor Barcelona de tweede wedstrijd in het miljardenbal, tegen Benfica, met dezelfde cijfers.

De Catalanen herstelden zich in het derde groepsduel enigszins met een nipte overwinning op Dinamo Kiev en in de competitie liep de achterstand op de koplopers niet al te ver op de laatste weken (nog altijd 'slechts' zes punten), waardoor een verlenging van zijn verblijf mogelijk leek. Maar de kansloze nederlagen tegen beide Madrileense ploegen de laatste dagen zorgden voor een voortijdig einde aan zijn avontuur als trainer van zijn Barcelona.