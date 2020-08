Ritzege Kämna in Dauphiné, Bernal start niet, Kruijswijk finisht niet

Ritwinnaar Lennard Kämna - AFP

De vierde etappe van het Critérium du Dauphiné, een bergrit over 153 kilometer van Ugine naar het vliegveld van Megève, is gewonnen door Lennard Kämna. De 23-jarige Duitser van Bora toonde zich de sterkste van een vroege kopgroep en sloeg toe op de slotklim. Achter de kopgroep streden de klassementsrenners, in een koers met drie bergen van de eerste en eentje van de buitencategorie, hun eigen strijd. Daarin kwam de gele trui van Primoz Roglic - ondanks een val van de Sloveen van Jumbo-Visma - geen moment niet in gevaar kwam.

De slotetappe van het Critérium du Dauphiné is zondag vanaf 15.40 uur live te volgen via een stream op NOS.nl en via de NOS-app. De koers is ook te volgen op televisie, op NPO 1.

Dat kwam mede doordat een grote kanshebber op de eindzege al voor de start afhaakte. Ineos-coureur Egan Bernal, vorig jaar winnaar van de Tour de France, kampt met rugproblemen en stapte niet meer op. "Uit voorzorg", legde ploegmaat Geraint Thomas uit. Schouderkwetsuur Kruijswijk De Colombiaan, zevende in de rangschikking op 31 seconden van Roglic, was niet de enige uitvaller van naam. Steven Kruijswijk, met Roglic en Tom Dumoulin een van drie Jumbo-Visma-troeven, kwam na 29 kilometer in een afdaling ten val en blesseerde zijn schouder.

Steven Kruijswijk na zijn val in de vierde etappe - Getty Images

Ook de Duitser Emanuel Buchmann, derde in het klassement, was bij de duikeling betrokken en moest de strijd staken. Op dat moment had zich al een kopgroep van vijftien man gevormd. Onder hen Dylan van Baarle, die zich in het gezelschap bevond van onder anderen Ineos-ploeggenoot Michal Kwiatkowski, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep) en Thomas De Gendt (Lotto Soudal). Op de Montée de Bisanne, de enige klus van de buitencategorie van vandaag, trok met name Alaphilippe goed door. De op een dagsucces azende Fransman zag de kopgroep daardoor wel uitdunnen, maar los kwam hij niet. David de la Cruz rondde als eerste de top en loste UAE-Emirates-ploeggenoot Davide Formolo, gisteren nog etappewinnaar, af als leider van het bergklassement. Tempowerk Ook het op 1.45 minuut rijdende peloton viel uiteen en mocht die naam eigenlijk niet meer dragen toen door het tempowerk van Dumoulin en ploeggenoot Sepp Kuss de een na de ander moest passen. Onder de overblijvers uiteraard Roglic, die overigens eerder in de etappe tegen de grond was gegaan en de koers licht gehavend moest voortzetten.

Tom Dumoulin sleurt aan kop van het peloton, gevolgd door zijn ploeggenoten Primoz Roglic en Sepp Kuss - AFP