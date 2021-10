'Rechtbank blokkeert huisuitzetting gedupeerde toeslagenaffaire'

De Belastingdienst moet een gedupeerde in de toeslagenaffaire onmiddellijk een extra voorschot geven zodat een huisuitzetting wordt voorkomen. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant bepaald, melden RTL Nieuws en dagblad Trouw op basis van een nog niet gepubliceerd vonnis waarover ze beschikken.

De ouder had de zaak zelf aangespannen omdat ze haar huur niet meer kan betalen. Volgens haar advocaat liet de fiscus het bewust aankomen op een rechtszaak, terwijl bekend was dat ze met haar kinderen op straat dreigde te belanden. "Gelukkig biedt de rechter nu voorlopig een uitweg", citeert RTL advocaat Pejman Salim.

De gedupeerde kreeg al een eerste bedrag aan compensatie uitgekeerd maar dat ging meteen op aan het aflossen van schulden. Om de schade verder gecompenseerd te krijgen, moest ze zich melden bij de Commissie Werkelijke Schade. Die zou al maanden in overleg zijn geweest met de vrouw, maar haar hebben laten weten dat ze moest afwachten. De commissie zou haar schade niet goed genoeg onderbouwd vinden, maar een definitief oordeel liet nog op zich wachten.

De Belastingdienst zou aanvankelijk hebben laten weten te willen kijken of ze een extra voorschot kon krijgen, maar uiteindelijk wilde de dienst wachten op het advies van de commissie.

Drie maanden vooruit

De rechtbank vindt de onderbouwing van de vrouw over de schade die ze heeft opgelopen overtuigend genoeg dat "redelijkerwijs kan worden aangenomen" dat er meer schade gecompenseerd dient te worden. Bovendien zou een huisuitzetting vallen onder 'vervolgschade' van de toeslagenaffaire.

De vrouw krijgt nu naar verluidt een bedrag waarmee ze drie maanden haar huur, energie- en autokosten kan betalen. In de tussentijd moet er duidelijkheid komen over het totale bedrag dat de gedupeerde zal krijgen.

De Commissie Werkelijke Schade zegt in een reactie tegen RTL en Trouw dat ze alleen kijkt of een aanvullende vergoeding op zijn plaats is. Bij acute nood, zoals een dreigende huisuitzetting, zouden de Belastingdienst en gemeenten aan zet zijn.