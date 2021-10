Bayern lijdt recordnederlaag in beker, City kan vijfde League Cup op rij vergeten

Borussia Mönchengladbach heeft Bayern München hardhandig uit de Duitse beker geknikkerd. De koploper in de Bundesliga, die allesbehalve met een B-ploeg aan de aftrap was verschenen, ging in de tweede ronde met maar liefst 5-0 onderuit in het Borussia-Park.

De 5-0 is de zwaarste nederlaag ooit voor de Zuid-Duitse grootmacht in de DFB-Pokal. Het was daarnaast voor het eerst sinds februari 2020 dat Bayern er niet in slaagde te scoren in een wedstrijd.

Ook City verrassend uitgeschakeld

In Engeland werd Manchester City in de vierde ronde van de League Cup uitgeschakeld door West Ham United, dat na de 0-0 in de reguliere speeltijd beter was in de noodzakelijk geworden strafschoppenserie. Van de afgelopen acht edities van het (na de FA Cup) tweede Engelse bekertoernooi had City er zes gewonnen, waaronder de laatste vier.

Beide ploegen kwamen in Londen niet tot scoren, waarna de landskampioen - met Nathan Aké in de basis - vanaf elf meter één keer miste. Invaller Phil Foden faalde bij de eerste City-strafschop en zag de thuisploeg vijf keer raak schieten.