Heerenveen ontsnapt aan bekerblamage, andere eredivisieclubs winnen ook

Filip Stevanovic juicht voor Heerenveen - Proshots

Hoewel er vanavond op verschillende momenten een stunt in de lucht hing, heeft vooralsnog geen enkele eredivisieclub zich in de eerste ronde van de KNVB-beker laten verrassen. sc Heerenveen, Go Ahead Eagles, NEC, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard en FC Twente lieten zich niet in de luren leggen door respectievelijk AFC, Almere City, Capelle, GVVV, TOP Oss en sv O.S.S. '20. De amateurs van AFC waren op eigen veld het dichtst bij een bekerstunt. Na een kleine twintig minuten kopte Dalian Maatsen tegen Heerenveen raak voor de Amsterdammers, die uitkomen op het derde niveau. Pas diep in de tweede helft stelden de Friezen door goals van Henk Veerman en Filip Stevanovic orde op zaken (1-2). Ook de spelers van derdedivisionist SV O.S.S. 1920 mochten lang hopen op een stunt, tegen FC Twente, maar ook zij werden uitgeschakeld. Twente was in Oss met 2-0 te sterk. De beslissing viel pas in blessuretijd.

Opluchting bij spelers van FC Twente - Proshots

In het stadion van eerstedivisionist FC Oss was Twente de betere ploeg, maar dat leidde niet tot veel grote kansen voor de profclub. Uiteindelijk bracht middenvelder Ramiz Zerrouki de Twentenaren na een kwartier met een prachtig afstandsschot op voorsprong. Twintig minuten later leek spits Ricky van Wolfswinkel de wedstrijd te gaan beslissen vanaf de strafschopstip, maar hij schoot over en hield SV O.S.S. in leven. Het onzorgvuldige Twente had meer balbezit, maar de Ossenaren kregen ook mogelijkheden om te scoren. Die benutten ze niet. In blessuretijd kwam dan toch de genadeklap van Twente: Zerrouki scoorde met een intikker zijn tweede. Geen misstap voor andere eredivisionisten Sparta Rotterdam zette ook geen monsterscore neer, maar kwam ook niet in de problemen. In Veenendaal werd met 2-0 gewonnen van GVVV door goals van Mario Engels en Vito van Crooij. Fortuna Sittard versloeg in eigen huis FC Oss met 3-0. De doelpunten werden gemaakt door Mats Seuntjens en George Cox (2x).

GVVV-speler Lars ten Teije in duel met Spartaan Bart Vriends - Proshots