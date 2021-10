Eerste beeldje van geroofde Benin Bronzes na 124 jaar teruggegeven

Zo'n 50 centimeter hoog is 'ie, met een snavel en een kam: het bronzen beeld van een haan. Vandaag was het beeldje het middelpunt van een speciale ceremonie op Jesus College, onderdeel van de Universiteit van Cambridge. Na meer dan honderd jaar in Engeland is de haan overgedragen aan een delegatie uit Nigeria. Daarmee is de eerste van de honderden Benin Bronzes in Groot-Brittannië onderweg naar huis.

De Benin Bronzes bestaan uit duizenden bronzen maskers, hoofden en reliëfs, afkomstig uit het Koninkrijk Benin, dat ligt het huidige Nigeria. In 1897 namen Britse troepen ze mee na hun plundering van het koninklijk paleis. Via Groot-Brittannië kwamen ze in musea over de hele wereld terecht. De meeste, zo'n 900, zijn te vinden in het British Museum in Londen.

Symbool voor de omgang met Afrikaanse kunst

Al sinds de onafhankelijkheid in 1960 vraagt Nigeria om teruggave van de Benin Bronzes. Maar afgezien van de verkoop van een enkel beeld is daar weinig gehoor aan gegeven. Zo groeide de collectie de laatste jaren uit tot een symbool voor de omgang met kunst uit Afrika in westerse musea.

Want steeds vaker klinkt de vraag of die kunst daar wel hoort. Of het nou de Benin Bronzes zijn of andere kunstvoorwerpen met een Afrikaanse oorsprong: de meeste zijn niet vrijwillig afgegeven voor een plekje in een Europees of Amerikaans museum. Het was de Franse president Macron die in 2017 de discussie over omgang met Afrikaanse kunst naar een hoger plan tilde. Tijdens een toespraak in Burkina Faso verklaarde hij de teruggave van Afrikaanse kunst tot een topprioriteit.

Daarom werd er vandaag niet alleen in Groot-Brittannië Afrikaanse kunst overgedragen, in Frankrijk gebeurde iets vergelijkbaars. In Parijs bezocht Macron de tentoonstelling van 26 kunstvoorwerpen die binnenkort worden overgedragen aan de president van Benin. Ook dat land raakte in de negentiende eeuw kunstvoorwerpen kwijt en vraagt al jaren om teruggave.