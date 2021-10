Aandeelhouder stelt voor Shell op te splitsen in fossiel en duurzaam deel

Een grote, activistische aandeelhouder van Shell wil dat het olie- en gasconcern zich in tweeën splitst. Het ene deel zou zich op olie en gas moeten richten en het andere deel op hernieuwbare energie. Zo zou het bedrijf een duidelijker beeld uitstralen naar investeerders.

Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal, dat een brief van de bewuste aandeelhouder - Third Point - heeft ingezien. De brief is gericht aan Third Point-investeerders. Shell bevestigt tegenover de NOS het bestaan van de brief. Morgen maakt het bedrijf de cijfers over het derde kwartaal bekend.

Interessanter voor investeerders

De krant meldt volgens ingewijden dat Third Point recent een belang van meer dan 500 miljoen dollar heeft verworven in Shell. Daarmee zou het direct een van de grootste aandeelhouders zijn.

Third Point betoogt dat een splitsing leidt tot een heldere strategie, wat het bedrijf interessanter maakt voor verschillende soorten investeerders. Het ene bedrijf, dat zich richt op olie- en gaswinning, raffinage en chemicaliën, staat garant voor een constante geldstroom. Er kunnen ook onderdelen van worden verkocht, waarmee prioriteit gegeven kan worden aan uitbetalingen aan investeerders.

Het andere bedrijf moet zich dan richten op hernieuwbare energie en andere duurzame initiatieven die veel investeringen vergen. De nieuwe, duurzame tak zou volgens Third Point net zoveel waard kunnen worden als het concern nu in zijn geheel waard is.