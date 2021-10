Korfballers denderen op EK ook over Hongarije heen, nu wacht Duitsland

Het laatste woord was aan Tamara Bellusz, maar haar treffer kon niet voorkomen dat ook Hongarije tegen een dikke nederlaag aanliep tegen Nederland bij het EK korfbal in Antwerpen. Oranje liep na een 20-6 stand bij rust uit naar een 39-8 overwinning.

Eerder had Nederland al Engeland (29-9) en Portugal (31-6) onder de voet gelopen bij het titeltoernooi, waar de zevenvoudig kampioen vrijdag in de halve finales Duitsland treft. Het andere duel om een plaats in de eindstrijd gaat tussen gastland België en Engeland, de nummer twee in de groep van Nederland.

Bij Nederland, dat meteen na rust tien keer scoorde voordat Hongarije iets terug wist te doen, waren Femke Faber en Harjan Visscher met elk zes treffers het succesvolst.