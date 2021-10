Zorgen Barcelona nemen toe na nieuwe nederlaag, Depay mist strafschop

Na een half uur raakte Sergio Busquets de bal slordig kwijt op het middenveld, waarop Radamel Falcao de diepte in werd gestuurd. Hij mocht al een keer eerder uithalen, waarbij doelman Marc-André Ter Stegen nog kon redden, maar dit keer schoot de Colombiaan laag via de paal binnen: 1-0.

Vanaf het eerste fluitsignaal was de thuisploeg fel en joeg het de Catalanen op. Het lukte Barcelona in de openingsfase slechts een paar keer om onder de druk uit te komen, met een schotje van Memphis Depay in het zijnet als belangrijkste wapenfeit.

Veel pogingen om een aanval op touw te zetten verliepen via Depay, die net achter spits Sergio Aguero vrij kon bewegen. Maar het zestienmetergebied van Rayo Vallecano leek haast een onneembare vesting. Tot de 36ste minuut.

Depay maakte zich handig vrij op links, gaf de bal strak voor op Sergino Dest, die de gelijkmaker op zijn schoen had, maar de bal wonderwel overschoot.

Net na rust kreeg Nico Gonzalez al snel een fraaie kans, maar ook hij slaagde er niet in om zijn schot tussen de palen te krijgen. Rayo Vallecano hield zijn stugge en fysieke spel goed vast en beging menig overtreding om Barça uit zijn spel te houden. Met succes.

Negende

In de 72ste minuut leek de redding te komen. Depay mocht aanleggen vanaf de strafschopstip, maar zijn schot werd eenvoudig gepareerd door Stole Dimitrievski. Het was de tweede keer in korte tijd dat de aanvaller miste vanaf elf meter; bij Oranje faalde hij in het duel met Gibraltar.

Wat Barça daarna ook probeerde, zelfs tot in de 99ste minuut, de bal wilde er niet in. Het was de eerste zege van Vallecano op Barcelona sinds 2002.

Koeman ziet zijn ploeg afzakken naar de negende plaats in La Liga, met vijftien punten uit tien duels - acht punten minder dan lijstaanvoerder Sevilla.