Nieuwe nederlaag Juventus in 250ste profwedstrijd De Ligt

Juventus is woensdag tegen een nieuwe nederlaag aangelopen in de Serie A. In Turijn maakte Sassuolo in blessuretijd de beslissende treffer: 1-2. Voor Matthijs de Ligt was het een jubileumwedstrijd om snel te vergeten.

Het is de derde competitienederlaag voor Juventus dit seizoen en bovendien de zesde wedstrijd in tien speelrondes waarin de club niet weet te winnen.

De Ligt, die door een hamstringblessure op 2 oktober voor het laatst in actie kwam in de Serie A, begon in de basis aan zijn 250ste duel als prof.