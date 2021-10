Defensie vindt alternatieve locaties voor nieuw radarstation

Het ministerie van Defensie heeft toch alternatieve locaties gevonden voor een nieuw radarstation dat eigenlijk in Herwijnen zou komen. In het Gelderse dorp was veel verzet tegen de komst van de radar. Ook de Tweede Kamer drong aan op een andere bestemming.

In een brief aan de Kamer schrijft demissionair minister Kamp van Defensie dat er meerdere locaties zijn gevonden "die potentieel geschikt zijn om de radar te plaatsen". Op die locaties is ook voldoende dekking voor de radar om het Nederlandse luchtruim te bewaken, aldus Kamp.

Het gaat om plekken die eerder in beeld waren, maar ook om nieuwe. Defensie gaat nu eerst met de betrokken gemeenten in gesprek. Niet bekend is om welke gemeenten het gaat. Wanneer er een besluit valt, is nog niet te zeggen, laat een woordvoerder van het ministerie aan Omroep Gelderland weten.

Angst voor effect van straling

Herwijnen verzet zich al lange tijd tegen de komst van de defensieradar. Dorpsbewoners maken zich zorgen over de gezondheidseffecten van de straling van de radar en maakten hun klachten ook in Den Haag kenbaar.

Het nieuwe radarstation moet het verouderde radarstation in Nieuw-Milligen vervangen. Eerder had de toenmalige staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser (VVD), aangegeven dat er haast bij was omdat de apparatuur geregeld uitvalt. Herwijnen was aangewezen als de locatie voor het nieuwe radarstation, maar naast de omwonenden was ook een meerderheid van de Kamer tegen die keus.

In Herwijnen staan al scheepvaartradars en een radar van het KNMI. Als daar ook nog een militaire radar bijkomt worden de omwonenden langdurig blootgesteld aan samengestelde straling. Volgens de Gezondheidsraad is het verband tussen deze straling en ziektes niet aangetoond, maar ook niet uit te sluiten. Daarom is voorzichtigheid geboden, vond de Kamer.

Er zijn verschillende alternatieven aangedragen, maar volgens toenmalig staatssecretaris Visser was er geen tijd om die verder te onderzoeken. De Kamer nam daar geen genoegen mee en steunde een motie van CDA en ChristenUnie waarin werd geëist dat er naar een andere locatie zou worden gezocht.