'Te vroeg' voor aanklachten fataal schot Rust, munitie op filmset gevonden

In de zaak rond het dodelijke schietincident in de VS op de filmset van Rust is het nog te vroeg om te spreken over eventuele aanklachten. Dat zei de sheriff van Santa Fe County in een update over het onderzoek naar het voorval. "Maar alles ligt op tafel", benadrukte de openbaar aanklager van het district in New Mexico in dezelfde persconferentie.

Zes dagen geleden schoot acteur Alec Baldwin bij het oefenen van een scene per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins dood op de filmset. Ook verwondde hij regisseur Joel Souza. Baldwin schoot met een .45 Colt-revolver, een vuurwapen dat met name werd gebruikt aan het einde van de negentiende eeuw.

De 63-jarige acteur kreeg het pistool van regieassistent Dave Halls. Die riep dat het vuurwapen cold was, vaktaal om aan te geven dat er losse flodders noch patronen inzitten.

Loden projectiel

Santa Fe-sheriff Adan Mendoza zei dat de kogel die Hutchins dodelijk in de borst raakte mogelijk dezelfde was als de kogel die kort daarna door medici uit de schouder van Souza werd gehaald. Het ging daarbij volgens de sheriff om "een loden projectiel", waarbij nader onderzoek in een FBI-lab nog moet bevestigen dat het ging om een echte kogel. Mendoza gaat daar wel van uit.

Hij maakte ook bekend dat er zo'n 500 stuks munitie zijn aangetroffen op de set, volgens hem een mix van losse flodders en vermoedelijk echte kogels. "We moeten uitzoeken hoeveel kogels echt zijn en waarom die op de set waren. Want die mogen er niet zijn", zei Mendoza.

De openbaar aanklager sprak van een heel complexe zaak, die volgens haar veel onderzoek vergt.

Ook sheriff Mendoza onderstreepte dat het onderzoek omvangrijk is. Er moeten nog veel mensen ondervraagd worden door de rechercheurs. Toen het incident plaatsvond waren er circa negentig mensen op de set, van wie zestien in de directe omgeving van de plek waar Baldwin het schot loste. Iedereen werkt volgens de sheriff mee met het onderzoek.

'Op bierblikjes geschoten'

Hij ging kort in op de vele verhalen die de afgelopen dagen in Amerikaanse media opdoken. Zo zou de onervaren wapenmeester van Rust, de 24-jarige Hannah Gutierrez, in het verleden al eens een fout hebben gemaakt op een set. Ook zouden een paar uur voor het fatale schietongeluk enkele leden van het camerateam uit protest tegen de werkomstandigheden zijn weggelopen van de set.

Verder meldde de Amerikaanse filmsite TheWrap eerder deze week op basis van bronnen dat crewleden een paar uur voor het incident met het bewuste vuurwapen voor de lol met echte kogels zouden hebben geschoten op bierblikjes.

Mendoza krijgt die verhalen ook mee, zei hij. "Het is aan ons om uit te zoeken of het geruchten of feiten zijn." Hij riep getuigen op zich te melden als ze meer weten over bijvoorbeeld dergelijke schietoefeningen.