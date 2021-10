Zaalvoetballers Hovocubo beginnen Champions League met ruime zege

De zaalvoetballers van Hovocubo zijn de hoofdronde van de Champions League begonnen met een 5-0 overwinning op Dinamo Plus uit Moldavië. De Hoornse formatie, dankzij goede prestaties uit het recente verleden direct toegelaten tot de hoofdronde, stond in het Bosnische Mostar halverwege het eerste groepsduel nog op 0-0.

Donderdag stuit Hovocubo in groep 8 op de Finse kampioen Kampuksen Dynamo en zaterdag treffen de Noord-Hollanders gastheer Mostar SG, de kampioen van Bosnië. De groepswinnaar plaatst zich voor de eliteronde.

Oranje-internationals

Hovocubo, dat zeven Oranje-internationals herbergt, kwam in de eerste helft niet veel verder dan enkele afstandsschoten, maar gezien het overwicht van de regerend kampioen van Nederland leek de eerste treffer niet lang te kunnen uitblijven.

Die kwam er pas na rust nadat eerst enkele kansen onbenut waren gebleven en Soufian Charraoui pech had met een schot op de paal. Na een fraaie combinatie brak Iliass Bouzit de ban. Van dichtbij knalde hij hoog in het Moldavische doel. Amper een minuut later was het opnieuw raak via Karim Mossaoui: 2-0.