Podcast Oog: Wijkagent in een tippelzone en de weduwe van een dictator

Jan Schoenmaker was 20 jaar wijkagent in de Utrechtse tippelzone. Toen hij begon was het compleet nieuw voor hem: de zone was juist altijd een plek in de stad die hij vermeed. Het was er niet fijn. "Ik ontmoette veel prostituees die afgegleden waren, die verslaafd waren. Dat was ernstig om te zien."

Toch vindt Jan dat de huidige aanpak, van zowel landelijke als regionale overheden, niet goed is. "Er wordt toegewerkt naar het verbieden van prostitutie, maar dat is een doodlopende weg. Zelfs zo'n ellendige plek is beter dan helemaal geen zicht meer hebben op prostitutie", vertelt hij. Jan schreef een boek over zijn ervaringen: De Wijkagent.

Verder in de podcast hoor je alles over Imelda Marcos. Zij is de weduwe van de voormalige Filipijnse dictator Ferdinand Marcos. Imelda is meer dan alleen 'de vrouw van': ze is ook een markante persoonlijkheid, vertelt oud-Zuid-Oost Azië-correspondent Michel Maas in Met het Oog op Morgen.

Na Marcos' afzetting moest het echtpaar vluchten naar het buitenland. Ferdinand Marcos overlijdt in 1989 op Hawaï. Imelda wil dan dat haar man in de Filipijnen begraven wordt, op de heldenbegraafplaats. Maar daar gaat de bevolking niet mee akkoord, waardoor Imelda besluit hem te verzorgen boven de grond: ze balsemt haar man jarenlang. In 2016 is het dan zover: de voormalig dictator wordt begraven op de heldenbegraafplaats. Nu dit is gelukt, neemt ze zich een nieuwe missie voor: haar zoon, Ferdinand Junior, ook president maken. De documentaire The Kingmaker met Imelda in de hoofdrol is nu te zien in de bioscoop.

