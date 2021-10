Feyenoord-coryfeeën hekelen 'mafkezen' die aan bedreigingen doen

"Een paar mafkezen verpesten in mijn ogen de situatie", zo omschrijft Feyenoord-icoon Jan Boskamp het vertrek van algemeen directeur Mark Koevermans bij de club. Koevermans is opgestapt, omdat hij bedreigd werd. Rinus Israël, een ander boegbeeld van Feyenoord, noemt de situatie "te gek voor woorden". Volgens hem doet een weldenkend mens niet aan bedreigingen. Hij vindt het ook extra jammer omdat het op sportief vlak juist weer wat beter gaat met de club.

Feyenoord-coryfeeën hekelen 'mafkezen' die zorgen voor bedreigingen - NOS

Gaston Taument, een oud-speler die bij Feyenoord werkzaam is als jeugdtrainer, was verrast toen hij vanochtend een mailtje van de club kreeg. "Het is geen vrije keuze geweest van Mark en de bedreigingen lijken te komen van de eigen aanhang. Dat zag je ook bij eerdere directeuren als Jorien van den Herik en Eric Gudde. Dat vind ik echt erg." 'Te gek om los te lopen' Boskamp, die van 1966 tot en met 1974 uitkwam voor Feyenoord, schrok van het nieuws van Koevermans en vindt diens vertrek zonde. "Ik weet dat Mark gek is van Feyenoord. Ik snap wel dat zijn gezin voor het voetbal gaat. De bedreigingen zullen serieus geweest zijn, anders stapt hij niet op." Volgens Boskamp mogen de mensen die het vertrek van Koevermans op hun geweten hebben zich geen Feyenoord-supporter noemen. "Ze maken de club kapot en zijn te gek om los te lopen."

Israël en Boskamp maken zich door de ontstane situatie zorgen over de toekomst van hun club. "Er is nu geen stabiliteit binnen de club", zegt Boskamp. Israël sluit zich daarbij aan. "Als je elke keer een nieuwe directeur moet nemen, is dat geen goede zaak." Strafrechtelijk Eerder vandaag noemde demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de bedreigingen schandalig: "Dit zijn criminelen. Dit heeft niets met voetbal te maken. Wat is dit voor belachelijk gedrag?" Grapperhaus heeft al met de KNVB en Feyenoord over de situatie gesproken en aangekondigd hard te zullen optreden tegen de bedreigers en ze strafrechtelijk te willen vervolgen.

Minister Grapperhaus: 'Bedreigingen Koevermans schandalig' - NOS