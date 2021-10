KPN haalt voorraden uit Amsterdamse winkels vanwege overvalgolf

De meeste winkels van KPN in de regio Amsterdam hebben geen telefoons meer op voorraad. Het telecombedrijf heeft de winkels leeggehaald vanwege de vele gewapende overvallen van de laatste weken op telefoonwinkels, met name in Amsterdam-Zuidoost.

De KPN-winkel aan het Bijlmerplein is sinds vorige week donderdag gesloten. Dat gebeurde nadat de vestiging twee keer in één week was overvallen. Ook concurrerende telefoonwinkels aan het Bijlmerplein waren de afgelopen weken doelwit, één vandaag nog.

"De impact van zulke overvallen op onze medewerkers is groot, ook bij collega's die in andere winkels werken", zegt een KPN-woordvoerder. Het bedrijf heeft twaalf telefoonwinkels in de regio Amsterdam. Met het weghalen van de voorraden wil KPN voorkomen dat overvallers ook daar toeslaan.

Alleen bij enkele vestigingen waar KPN de kans op een overval klein acht, zijn nog wel telefoons op voorraad. Bij een aantal winkels moeten klanten bovendien aanbellen voordat ze naar binnen kunnen, net als bij sommige juweliers.

Minder verkopen

"We willen onze medewerkers zo veilig mogelijk hun werk laten doen", zegt de woordvoerder. "Als we daardoor minder telefoons kunnen verkopen, dan hebben wij dat ervoor over."

Bij winkels die openblijven kunnen klanten nog wel telefoons uitproberen en advies krijgen, maar niet meer direct een toestel meenemen. Bestelde telefoons worden de volgende dag thuisbezorgd.

De maatregelen blijven in ieder geval van kracht tot de overvalgolf voorbij is. KPN ziet nog geen aanleiding om ook in andere regio's zulke maatregelen te nemen.