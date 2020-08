Oranje reisadvies en quarantaine voor Brussel, Parijs, Madrid, Mallorca en Ibiza

Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpt het reisadvies aan voor negen nieuwe gebieden. Vanaf middernacht geldt code oranje voor onder meer Brussel, Parijs, het gebied rond Marseille en de Balearen, zoals Mallorca en Ibiza.

Een oranje reisadvies betekent dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Ook wordt mensen die na middernacht terugkeren uit deze gebieden dringend aangeraden om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.

Dit is de lijst met gebieden waarvoor het reisadvies is aangescherpt naar oranje:

Brussel

Parijs

Het gebied rond Marseille

Madrid

Balearen (onder meer Mallorca en Ibiza)

Burgos

Salamanca

Almería

Navarra

Het reisadvies is aangescherpt vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen in de gebieden. De mondkapjesplicht is in Parijs sinds vanochtend fors uitgebreid. Zo geldt er een mondkapjesplicht op een groot deel van de Champs-Élysées, rond het Louvre en in populaire winkel- en uitgaansgebieden. Parijs en Marseille en omgeving zijn door de Franse overheid uitgeroepen tot rode zone, de hoogste alarmfase.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken veranderde het reisadvies voor delen van Spanje vorige week al van code geel naar oranje. Toen ging het om de provincies Barcelona en Lerida, de provincies Huesca, Zaragoza en Teruel en de provincie Soria.

Enkele duizenden

Hoeveel Nederlanders er in de gebieden zitten, is onduidelijk. Volgens reiskoepel ANVR zijn het er "ongetwijfeld een aantal duizenden". De brancheorganisatie is blij dat niet hele landen naar oranje zijn gegaan.

Reisorganisaties zullen contact opnemen met reizigers, zegt de ANVR. "Als repatriëring niet nodig is, heeft dat uiteraard niet de voorkeur. Veel reizigers zullen hun vakantie gewoon willen afmaken.

Reizen geannuleerd

Touroperator TUI heeft alle reizen geannuleerd die morgen of maandag naar de bestemmingen in de oranje-regio's zouden vertrekken. Nederlanders die al in de gebieden zitten, ontvangen een sms-bericht met daarin meer informatie, meldt het bedrijf.

"Wij zijn aan het inventariseren wat de meest handige en snelle manier is om hen terug naar Nederland te halen", schrijft een woordvoerder. Voor gebieden in Frankrijk gaat het vooral om mensen die met hun eigen auto onderweg zijn, volgens TUI. Reizigers op de eilanden Mallorca, Ibiza en Menorca zullen per vlucht naar huis terugkeren.